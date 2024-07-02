МИД Узбекистана посетил посол Бразилии

ТАШКЕНТ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил прибывший с рабочим визитом в Ташкент Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия (с резиденцией в г.Москве) Родриго де Лима Баэна Соарес.

В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах технологий и инвестиций.

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