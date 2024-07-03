Глава государства отправился в Астану

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с рабочим визитом в Казахстан, чтобы принять участие в предстоящих в Астане мероприятий Шанхайской организации сотрудничества - очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате «ШОС плюс», в ходе которого будут обсуждены приоритетные вопросы развития регионального взаимодействия.

По прибытии в казахскую столицу глава Узбекистана провел встречи с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом. Прошедшие встречи были посвящены актуальным аспектам двусторонней повестки дня.

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