



Глава Узбекистана выступил с речью на саммите ШОС в Астане



НОВОСТИ В МИРЕ, 4 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в прошедшем в столице Казахстана заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. В выступлении главы Узбекистана говорилось: "Уважаемый председатель!



Уважаемые главы делегаций!



Рад приветствовать всех участников очередного саммита Шанхайской организации сотрудничества.



Присоединяюсь к словам признательности в адрес Президента Республики Казахстан уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за теплый прием и прекрасную организацию нашей встречи.



Приветствую завершение процедур по вступлению Беларуси в ШОС, что, несомненно, откроет дополнительные возможности партнерства. Искренне поздравляю с этим событием уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко.



Мы высоко оцениваем плодотворные итоги активного председательства Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества, поддерживаем повестку дня и проекты решений сегодняшнего заседания.



Уважаемые главы делегаций!



Нынешний саммит проходит в условиях обострения международной ситуации. Возникают все новые разрушительные конфликты, усиливаются вызовы и угрозы глобальной и региональной безопасности.



Это происходит на фоне снижения взаимного доверия между государствами, усиления противостояния и соперничества и как результат – роста геополитической напряженности. Все чаще нарушаются нормы и принципы международного права.



К сожалению, имеющиеся у мирового сообщества инструменты потеряли свою эффективность в разрешении нарастающих кризисов и проблем.



В столь непростых условиях чрезвычайно важно сохранить и еще больше укрепить нашу приверженность базовым принципам ШОС, благодаря которым стали возможны сегодняшние успехи Организации, ее высокий авторитет и стабилизирующая роль в международных делах.



Считаем важным и впредь строго придерживаться основополагающих принципов «Шанхайского духа» – взаимного доверия и взаимной выгоды, равенства, уважения к многообразию культур и стремления к совместному развитию, сохранять незыблемость принципа консенсуса при принятии решений, внеблоковый статус Организации, ее открытость, ненаправленность против третьих стран, равноправие и уважение суверенитета всех участников, независимо от их экономического, военного и политического потенциала.



В сегодняшних реалиях важно не допустить ослабления единства ШОС. Мы должны усилить сплоченность «семьи ШОС», максимально использовать открывающиеся возможности, последовательно воплощая в жизнь принцип совместного развития.



Для этого у нас есть все предпосылки. На долю наших стран приходится более 40 процентов мирового населения и свыше четверти глобального ВВП.



Безусловно, реализация этого колоссального потенциала требует от нас формирования новой модели экономического партнерства и выработки долгосрочной повестки устойчивого развития в рамках ШОС.



Хочу отметить, что Узбекистан продолжает глубокие преобразования, направленные на двукратное увеличение масштабов национальной экономики к 2030 году, прежде всего за счет формирования инновационных и высокотехнологичных отраслей, внедрения «зеленых» и цифровых технологий, кардинального повышения доли возобновляемой энергетики.



Уважаемые коллеги!



Позвольте коротко остановиться на наиболее актуальных, на наш взгляд, задачах, стоящих перед ШОС.



Первое. В условиях беспрецедентного дефицита доверия на глобальном уровне возрастает необходимость поиска новых подходов к обеспечению нашей общей безопасности.



Поэтому сегодня как никогда актуальна выдвинутая нами Самаркандская инициатива солидарности во имя общей безопасности и процветания.



Считаем, что принятие Кодекса добрососедства, доверия и трансграничного партнерства ШОС будет способствовать укреплению диалога и дальнейшему углублению многостороннего сотрудничества в новых реалиях.



Второе. Достижение стратегического прорыва в экономическом измерении.



Наш товарооборот с государствами Организации по итогам прошлого года вырос на 20 процентов, а с начала этого года – ещё на 15 процентов.



Считаем, что настало время разработать Соглашение по упрощению процедур торговли в рамках ШОС. В него могли бы быть включены совместные меры по устранению торговых барьеров, сближению технических регламентов и сертификации, систем фитосанитарного и ветеринарного контроля.



Кроме того, с учетом мировой тенденции развития трансграничной электронной коммерции предлагаем подготовить Программу сотрудничества в этой сфере с интеграцией действующих цифровых торговых платформ.



Третье. Поддержка программ промышленной кооперации.



Предлагаем разработать Комплекс мер по стимулированию взаимных инвестиций, прежде всего в инфраструктуру, высокотехнологичные отрасли промышленности и сектор услуг. При этом важно продумать механизмы финансовой поддержки таких проектов, вернуться к рассмотрению вопросов создания Фонда и Банка развития ШОС.



Четвертое. Эффективному развитию экономического потенциала наших стран будет способствовать формирование инклюзивной транспортной системы по линиям «Восток – Запад» и «Север – Юг».



Подчеркну: многовариантность транспортных коридоров – это важнейшее условие устойчивого развития всего нашего региона.



Предлагаем также разработать План цифровизации логистических процедур, в том числе организации электронного обмена данными о товарах, перемещаемых через границы наших стран.



Пятое. Расширение современной и надежной энергетической инфраструктуры на пространстве ШОС.



Мы в Узбекистане приняли большую программу опережающего развития «зеленой» энергетики, ежегодно вводим порядка двух Гигаватт мощностей солнечной и ветровой генерации. Начали работу над проектом промышленного производства «зеленого» водорода.



Предлагаем разработать Комплексный план сотрудничества по стимулированию привлечения инвестиций и технологий в возобновляемую энергетику.



Шестое. Ускоренная цифровая трансформация.



На наш взгляд, переход к цифровой экономике, внедрение «искусственного интеллекта», передовых IT-решений имеют определяющее значение для конкурентоспособности наших стран.



В целях обмена знаниями, опытом и лучшими практиками, развития системного взаимодействия IT-парков выступаем за разработку Программы «Технологии будущего ШОС».



Седьмое. Предлагаем рассмотреть возможность принятия «дорожной карты» сотрудничества стран ШОС в области социального развития и защиты.



Уверен, что реализация конкретных задач по повышению уровня жизни и развитию территорий, в первую очередь сельских районов, станет общим вкладом в достижение целей Повестки дня до 2030 года.



Восьмое. Считаем целесообразным разработать совместную электронную платформу «Атлас продовольственной безопасности ШОС», который объединит данные об агропромышленном потенциале наших стран в разрезе производимой продукции и возможностей поставок.



Уважаемые участники заседания!



Необходимо продолжить тесную координацию работы компетентных органов наших стран в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности, в том числе по линии РАТС ШОС.



Хочу остановиться на положении дел в соседнем Афганистане как неотъемлемой части Центральной Азии, непосредственно влияющем на региональную стабильность.



Различия в подходах к выстраиванию отношений с нынешними афганскими властями известны.



Убежден, что поддержание диалога с Кабулом отвечает интересам безопасности и экономического развития всего региона. Все больше стран начинают это осознавать.



В связи с этим актуальным остается предложение о возобновлении работы Контактной группы «ШОС ­– Афганистан».



Уважаемые главы делегаций!



Наш саммит проходит в год 20-летия создания постоянно действующих органов ШОС – Секретариата в Пекине и Исполкома Региональной антитеррористической структуры в Ташкенте. За короткий период они утвердились как эффективные механизмы партнерства и заняли достойное место среди многосторонних институтов.



Мы привержены процессу дальнейшего развития ШОС и готовы принять предложения о совершенствовании деятельности нашей Организации.



В заключение хочу присоединиться к поздравлениям в адрес уважаемого господина Си Цзиньпина в связи с принятием Китайской Народной Республикой миссии председательства в Шанхайской организации сотрудничества.



Вновь подтверждаю приверженность Узбекистана дальнейшему расширению многопланового партнерства в рамках ШОС.



Благодарю за внимание." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи