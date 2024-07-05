В Астане прошла встреча глав МИД Узбекистана и Индии

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 июля. /УЗИНФОРМ/. 4 июля в рамках визита в Казахстан для участия в прошедшем в Астане саммита Шанхайской организации сотрудничества глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

В ходе встречи руководители внешнеполитических ведомств двух стран обсудили текущее состояние и приоритетные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики, транспорта и связи, образования, туризма и других и актуальные проблемы международной и региональной политики, представляющие взаимный интерес.

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