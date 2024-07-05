



Глава Узбекистана отправился в Азербайджан



НОВОСТИ В МИРЕ, 5 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Азербайджанскую республику. Поездка предпринята по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с целью участия в предстоящем 6 июля в городе Шуша неформальном саммите Организации тюркских государств, темой которого является «Построение устойчивого будущего посредством транспортной взаимосвязанности и борьбы с изменением климата». На полях саммита глава Узбекистана проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи