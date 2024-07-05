Глава Узбекистана отправился в Азербайджан

Глава Узбекистана отправился в Азербайджан05.07.2024 17:20
НОВОСТИ В МИРЕ, 5 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Азербайджанскую республику.
Поездка предпринята по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с целью участия в предстоящем 6 июля в городе Шуша неформальном саммите Организации тюркских государств, темой которого является «Построение устойчивого будущего посредством транспортной взаимосвязанности и борьбы с изменением климата».
На полях саммита глава Узбекистана проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.
УЗИНФОРМ