Глава Узбекистана провел встречу с премьер-министром Венгрии

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня пребывающий с рабочим визитом в Азербайджане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и логистики, промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, строительства, образования, культуры и спорта, углубления взаимодействия в рамках ЕС.

Днем ранее, по прибытии в страну глава Узбекистана в сопровождении главы Азербайджана Ильхама Алиева ознакомился с достопримечательностями города Шуши.

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