Глава Узбекистана принял участие в саммите ОТГ в Шуше

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 июля. /УЗИНФОРМ/. 6 июля в рамках рабочего визита в Азербайджан Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в прошедшем в Шуше неформальном саммите Организации тюркских государств под девизом «Построение устойчивого будущего посредством транспортной взаимосвязанности и борьбы с изменением климата».

Саммит был посвящен вопросам дальнейшего углубления регионального сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, банков и финансов, транспорта и связи, «зеленой» экономики, возобновляемой энергетики, борьбы с изменением климата и развития человеческого капитала.

В мероприятии, прошедшем под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, также принимали участие Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев и председатель Совета старейшин ОТГ Бинали Йылдырым.

В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!



Полностью присоединяюсь к словам искренней признательности в адрес Президента Азербайджанской Республики, Его Превосходительства уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева за организацию саммита на высоком уровне.



Хочу выразить особую благодарность Президенту Республики Казахстан, Его Превосходительству уважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за эффективное председательство Казахстана

в нашей Организации.



Имеет глубокий смысл, что мы с вами встретились в городе Шуше, одной из культурных столиц тюркского мира. Этот священный город, жемчужина прекрасного Карабаха является ярким символом исторической победы азербайджанского народа, продемонстрировавшего беспримерное мужество, непоколебимую стойкость и единство.



Как сказал выдающийся политический и общественный деятель ХХ века, основатель независимого государства Азербайджан, уважаемый Гейдар Алиев, «без Шуши нет Карабаха, без Карабаха нет Азербайджана».



Действительно, этот неповторимый город вызывает чувство особой гордости не только у народа Азербайджана, но и у всех тюркских народов.



Вчера мы стали непосредственными свидетелями осуществляемой под руководством уважаемого Президента Ильхама Алиева огромной созидательной работы в Карабахе, который после восстановления исторической справедливости вновь вернулся в родной Азербайджан, и видим беспримерную самоотверженность в восстановлении памятников культуры и архитектуры. Ваши благородные дела, дорогой брат, наполняют всех нас, ваших близких друзей, огромной радостью и гордостью. Уверен, что в будущем благодаря нашим совместным усилиям и особому вниманию к этому уникальному городу весь Карабах станет настоящим символом нашей вечной дружбы.



Уважаемые участники саммита!



Именно на земле Азербайджана пять лет назад мы вступили в Организацию тюркских государств. За короткий период наладили взаимовыгодное и масштабное сотрудничество более чем по 30 ключевым направлениям.



Нынешний саммит проходит в условиях нарастающих глобальных угроз и вызовов, все более усиливающегося кризиса взаимного доверия. В такой сложной обстановке само время требует поднять на качественно новый уровень развитие наших связей, берущих силу в нашем историческом духовном братстве, и выработать общие подходы. В этом смысле тема нашего сегодняшнего заседания «Построение устойчивого будущего посредством транспортной взаимосвязанности и борьбы с изменением климата» представляется весьма актуальной.



Хочу обратить ваше внимание на следующие приоритетные вопросы.



Развитие торговли и транспортных путей.



Между странами Организации устойчиво растут объемы торговли. По итогам прошлого года наш взаимный товарооборот увеличился на 27 процентов. Такие же высокие темпы роста наблюдаются и в этом году. Мы заинтересованы в том, чтобы их сохранить.



Сегодня наши страны решительно нацелены на выход к основным мировым рынкам и возрождение Великого шелкового пути в новых исторических условиях.



В последние годы в рамках Организации укрепляются правовые основы сотрудничества в этой сфере, внедряются современные цифровые системы.



В результате постоянно растут объемы грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному коридору. Введение оптимальных тарифов для бизнеса, несомненно, значительно повысит конкурентоспособность и привлекательность этого коридора.



Мы заинтересованы в налаживании системы «Единое окно», обеспечении непрерывной работы таможенно-пограничных пропускных пунктов.



К формированию повестки дня и реализации приоритетных задач нашей Организации в сфере транспорта считаем целесообразным широко привлечь Альянс логистических центров и грузоотправителей тюркских государств, созданный на прошлой неделе в Ташкенте.



Уверен, вы одобрите наше предложение о формировании в рамках Организации Совета железнодорожных администраций и размещении его дирекции в Ташкенте.



Мы могли бы дать поручения министрам торговли и транспорта, чтобы до нашего очередного саммита они совместно разработали комплексные меры по наиболее эффективному использованию возможностей международных коридоров, полной цифровизации автоперевозок и созданию «зеленых» коридоров.



Совместная борьба с изменениями климата.



Будет правильным сказать, что наша Организация охватывает регион, которому нанесен наибольший ущерб от изменения климата.



Надеюсь, вы поддержите нашу инициативу о создании Тюркского экологического совета на уровне министров для системного решения существующих проблем. Было бы целесообразно разместить штаб-квартиру данной структуры в Нукусе – крупном городе Приаралья, региона, больше всех пострадавшего от экологического бедствия.



В этой связи хочу с особой гордостью отметить, что сегодня голос тюркского мира все громче звучит в сфере международного климатического сотрудничества.



Предстоящий 29-й Климатический саммит (COP–29) Организации Объединенных Наций, который пройдет в ноябре этого года в городе Баку, станет большим историческим событием для всех наших стран.



Искренне желаю успешного проведения саммита мировых лидеров по изменению климата. Мы готовы принять активное участие в этом авторитетном форуме и оказать Азербайджану всестороннее содействие.



Альтернативная энергетика.



Мы в Узбекистане поставили цель до 2030 года кардинально увеличить мощности возобновляемой энергетики страны и довести ее долю в энергетическом балансе до 40 процентов.



Совместно с нашими партнерами запускаем новые ветряные и солнечные электростанции мощностью 2 Гигаватта в год. Эти проекты реализуются на основе принципов государственно-частного партнерства за счет прямых иностранных инвестиций.



Мы также приступаем совместно с Казахстаном к работе по строительству гидроэлектростанций в соседнем Кыргызстане.



Думаю, настало время принять Концепцию «Тюркское движение к «зеленой» энергетике» в целях расширения сотрудничества в этой сфере.



Народы тюркского мира в разные периоды своего развития внесли огромный вклад в цивилизационный прогресс.



Наши выдающиеся мыслители и улемы, хорошо известные мировой общественности, заложили фундамент двух великих эпох Ренессанса. Это свидетельствует о том, каким высоким человеческим капиталом издревле обладали наши народы.



Мы заинтересованы в том, чтобы усилить сотрудничество в создании современной «экономики знаний», в сферах цифровых технологий для развития «креативной экономики», блок-чейн и облачных технологий, квантового вычисления, робототехники, подготовки кадров «четвертой промышленности».



С этой целью выдвигаем инициативу о создании Научно-исследовательского центра развития человеческого капитала Организации тюркских государств и готовы разместить его в нашей стране.



Предлагаем организовать под эгидой Организации Молодежную тюркскую олимпиаду по точным наукам и Всемирный конгресс тюркологов и провести их в будущем году в Узбекистане.



Уважаемые главы делегаций!



Последствия кровопролитной войны в секторе Газа, которая длится уже девять месяцев, повергают нас в глубокую скорбь. Ничем нельзя оправдать столкновения, которые привели к гибели около 40 тысяч жителей, особенно женщин и детей.



Призываем к немедленному прекращению насильственных действий, безотлагательному началу мирного процесса.



Основным условием обеспечения стратегической стабильности и мира на Ближнем Востоке является создание независимого и свободного государства Палестина.



Еще один важный вопрос.



К большому сожалению, из-за ужесточения войн и конфликтов в других регионах мира ситуация в соседнем Афганистане, где проживают миллионы представителей тюркских народов, вышла из поля зрения международной общественности.



Узбекистан продолжит оказывать необходимую помощь афганскому народу.



Убеждены, что возвращение замороженных за рубежом финансовых активов Афганистана будет служить смягчению социальной ситуации в стране.



В новых реалиях вопросы выработки государствами – членами Организации общих и единых подходов по Афганистану должны стать основной повесткой переговоров наших министров иностранных дел.



Уважаемые друзья!



Все выдвинутые сегодня предложения и инициативы созвучны сути и содержанию Концепции «Тюркское видение – 2040» и принятой в Самарканде пятилетней стратегии Организации тюркских государств.



Мы полностью поддерживаем подписание Карабахской декларации, включенной в повестку дня нынешнего форума.



Благодарю за внимание."

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