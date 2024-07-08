В Ташкент прибыла делегация КНР

ТАШКЕНТ, 8 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в страну делегацией Китайской Народной Республики во главе с председателем Постоянного комитета Чжао Лэцзи.

В ходе аудиенции глава государства и его гости рассмотрели ход реализации достигнутых ранее договоренностей между двумя странами, перспективы дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах развития инфраструктуры, промышленной кооперации, сельского хозяйства и «зеленой» энергетики, транспорта и связи, туризма, образования, по линии парламента.

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