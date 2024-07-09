



Погода в Узбекистане на 10 июля



ТАШКЕНТ, 9 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 10 июля, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 22-24°, днем 36-38°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 35-40°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 21-26°, днем 33-38°.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 21-26°, днем 33-38°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 37-42°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 32-37°.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

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