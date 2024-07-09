Делегация МИД Узбекистана отправилась в Малайзию

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым отправилась с визитом в Малайзию.

Целью поездки является проведение ряда встреч и переговоров по вопросам дальнейшего развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям.

В частности, сегодня глава МИД Узбекистана был принят премьер-министром Малайзии Дато Сери Анваром Ибрагимом, провел встречи с министром иностранных дел Малайзии Дато Сери Утама Хаджи Мохамадом бин Хаджи Хасаном и председателем нефтяной корпорации "Petronas" Дато Сери Мохд Бакке Саллехом.

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