



Глава государства провел встречу с делегацией Японии



ТАШКЕНТ, 10 июля. /УЗИНФОРМ/. 9 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в страну делегацией Японии во главе с председателем Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Тадаши Маэдой. В ходе аудиенции были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и инвестиций, возможности реализации новых совместных проектов в нефтехимической, текстильной промышленности, сферах энергетики и модернизации инфраструктуры, «зеленой» энергетики, геологии, коммунального хозяйства и здравоохранения. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи