В Токио обсуждены актуальные вопросы узбекско-японского сотрудничества

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 июля. /УЗИНФОРМ/. 11 июля пребывающая с визитом в Японии делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Бобуром Усмановым првоел в Токио ряд встреч по обсуждению приоритетных вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.

В частности, состоялись встречи с государственным министром иностранных дел Японии Киото Цудзи, представителями Исполнительного комитета Межпарламентской лиги дружбы с Узбекистаном Палаты представителей парламента Японии, а также узбекская делегация приняла участие в очередном раунде межмидовских политических консультаций.

УЗИНФОРМ