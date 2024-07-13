Узбекистан посетила делегация Азербайджана

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июля. /УЗИНФОРМ/. На текущей неделе Узбекистан посетила с визитом делегация Азербайджанской Республики во главе с министром экономики Микаилом Жаббаровым.

10 июля делегация приняла участие в прошедшем в Бухаре 13-м заседании совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном, в ходе которого были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития двустороннего многопланового сотрудничества в приоритетных отраслях, обсуждены меры по доведению объемов взаимной торговли до $1 млрд, среди которых выделены: замещение импорта на основе анализа востребованных товаров, проведение регулярныхторговых и бизнес-миссий, выставок национальной продукции в крупнейших городах на взаимной основе.

Среди перспективных отраслей обозначены проекты по выпуску шелковой продукции, созданию текстильного кластера, строительству международной школы, организации производства продуктов питания. Также были обозначены новые перспективные направления взаимодействия в сфере машиностроения, производства электротехники, строительных материалов, энергетики, нефтехимии, сельского хозяйства и туризма.

Особое внимание было уделено вопросам диверсификации транспортных коридоров и созданию логистической инфраструктуры с целью наращивания объемов двусторонних и транзитных грузоперевозок. В отдельном порядке обсуждены меры по развитию межрегионального сотрудничества. Установлены побратимские связи между городами Гулистан и Физули, Наманган и Мингечевир, Термез и Билясувар. Работа в этом направлении продолжается.

По итогам был принят Итоговый протокол заседания.

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