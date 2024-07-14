



Погода в Узбекистане на 15 июля



ТАШКЕНТ, 14 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 июля, погода по прогнозам синоптиков: 14-16 июля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 32-34°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, по Навоийской области местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 31-36°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 18-23 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 30-35°.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.

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