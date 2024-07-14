



Ташкент посетила делегация США



ТАШКЕНТ, 14 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель ведомства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел встречу с исполняющей обязанности специального координатора Партнерства для глобальной инфраструктуры и инвестиций США Хелайна Маца. В ходе беседы стороны обсудили вопросы привлечения частного финансирования в проекты по развитию транспортной инфраструктуры, геологии и цифровизации. Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках инициативы США выделят до $200 млрд в течении пяти лет за счет грантов, федерального финансирования и привлечения инвестиций частного сектора, а страны «Большой семерки» – до $600 млрд. В реализацию инициативы вовлечены Всемирный банк и частные инвестиционные компании, такие как BlackRock, Brookfield, Global Infrastructure Partners.



Также состоялся конструктивный обмен мнениями по широкому спектру актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, включая сферу инвестиций и реализацию совместных инициатив. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи