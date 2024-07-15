Делегация Узбекистана отправилась в РФ

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Чеченскую Республику (Российская Федерация) министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов принял участие в работе прошедшего в Грозном 1-го Кавказского инвестиционного форума.

На главной пленарной сессии «Большой Кавказ: от моря до моря» представитель Узбекистана подчеркнул важность развития межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией в целях достижения поставленной Главами двух государств задачи по доведению торгового оборота до $30 млрд.

Среди приоритетных направлений развития партнерства им были обозначены создание новых совместных индустриальных зон для углубления промышленной кооперации, наращивание инструментариев совместного финансирования, развитие туризма, расширение сотрудничества в области сельского хозяйства и культурно-гуманитарной сфере.

Большую роль в этой работе отводится Совету регионов Узбекистана и России под председательством Президентов двух государств. Подчеркнута критическая важность принятия комплексных мер для дальнейшего наращивания возможностей данной платформы межрегионального взаимодействия в духе узбекско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.



Спикер призвал представителей регионов России и российского бизнеса воспользоваться созданными в Узбекистане уникальными возможностями для успешной реализации новых взаимовыгодных проектов и инициатив.

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