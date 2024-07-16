



Обсуждены вопросы взаимодействия Узбекистана и Малайзии



ТАШКЕНТ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. 15 июля Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Переговоры были организованы с целью обсуждения вопросов дальнейшего развития узбекско-малайзийского сотрудничества и хода реализации достигнутых ранее договоренностей в сферах торговли и экономики, инвестиций, промышленности, «зеленой» энергетики, нефтехимии, электротехники и других отраслях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи