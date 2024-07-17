В Ташкенте обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Туркменистана

ТАШКЕНТ, 17 июля. /УЗИНФОРМ/. 16 июля в Ташкенте было проведено 18-е заседание совместной узбекско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, для участия в котором в страну прибыла с визитом делегация во главе с заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана Батыром Атдаевым.

В ходе встречи стороны отметили позитивную динамику расширения торгово-экономического сотрудничества. Было озвучено, что за последние 5 лет объёмы торговли выросли в 2 раза и по итогам прошлого года преодолели рубеж в 1 млрд долларов. Подчеркнута целесообразность полноценного задействования потенциала, в том числе, за счёт запуска Узбекско-Туркменских зон приграничной торговли.



Также были рассмотрены актуальные вопросы расширения промышленной кооперации в химической, автомобилестроительной, электротехнической промышленности, а также меры по развитию таких форматов сотрудничества, как Форум регионов, заседания узбекско-туркменского Делового совета, торгово-промышленные выставки, которые являются эффективными площадками для углубления взаимодействия между бизнес-сообществами двух стран.



По итогам встречи сторонами подписан Итоговый протокол 18-го заседания Совместной комиссии и соглашения, открывающие новые возможности для взаимной поставки востребованных товаров и услуг.

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