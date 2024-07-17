Узбекистан посетила делегация Кипра

ТАШКЕНТ, 17 июля. /УЗИНФОРМ/. 16 июля пребывающая с визитом в Узбекистане делегация Республики Кипр во главе с президентом Торгово-промышленной палаты Ставросом Ставру посетила МИД Узбекистана и приняла участие в прошедших в Ташкенте политических консультациях между министерствами иностранных дел двух стран.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях,сферах инвестиций, туризма, «зеленой» энергетики, текстиля, модернизации туристической инфраструктуры.

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