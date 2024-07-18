Проведен разговор глав Узбекистана и Ирана

ТАШКЕНТ, 18 июля. /УЗИНФОРМ/. 17 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с вновь избранным Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.

В ходе беседы главы двух государств обсудили вопросы дальнейшего развития узбекско-иранского сотрудничества и хода реализации достигнутых ранее договоренностей в сферах энергетики, химической промышленности, сельского хозяства, пищевой и других отраслях.

Также глава Узбекистана поздравил Масуда Пезешкиана с победой на состоявшихся президентских выборах.

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