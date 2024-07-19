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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

19.4% (13)  - Положительно
 4.5% (3)  - Более положительно, чем отрицательно
 22.4% (15)  - Нейтрально
 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
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В Узбекистан прибыл глава Кыргызстана
19.07.2024 10:31

ТАШКЕНТ, 19 июля. /УЗИНФОРМ/. 18 июля в Узбекистан по приглашению Президента Шавката Мирзиёева прибыл с двухдневным государственным визитом Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Целью визита является обсуждение на высшем уровне ключевых вопросов дальнейшего развития диалога двух стран по приоритетным направлениям и подписание пакета двусторонних документов.

В рамках первого дня визита в резиденции «Куксарой» были проведены переговоры между главами обеих стран, в ходе которых в узком и расширенном форматах с участием официальных делегаций были обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Кыргызстана в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, транспорта и связи, возобновляемых источников энергии, автомобилестроения, текстильной индустрии, сельского и водного хозяйства, экологии, обеспечения безопасности и других, углубления взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, таких как ООН, ШОС, Организация тюркских государств, Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и других.

В частности, было принято решение о создании Межгосударственного совета, отмечена важность скорейшего подписания соглашения и начала практической фазы проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.

По завершении двусторонних переговоров Президенты Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров приняли участие в церемонии запуска крупных проектов кооперации. 

В частности, дан старт проекту строительства двух солнечных электрических станций общей мощностью 400 мегаватт в Ферганской и Наманганской областях, выработанная на которых электроэнергия будет поставляться в Кыргызскую Республику.  Также был введен в строй завод по производству современных легковых автомобилей и коммерческой техники в Чуйской области, дан старт производству швейно-трикотажных изделий и полотен в городе Кара-Балта.

По итогам встречи в верхах были подписаны документы:

  • Совместное заявление о дальнейшем углублении и расширении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства,
  • межправительственное Соглашение по объектам курортно-рекреационного хозяйства, расположенным на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики;
  • Протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение о взаимных поездках граждан;
  • Протокол о завершении двусторонних переговоров по вступлению Республики Узбекистан во Всемирную торговую организацию;
  • Протокол о сотрудничестве в сфере строительной деятельности;
  • Протокол о сотрудничестве в области труда, занятости населения и миграции;
  • Протокол о сотрудничестве в области культуры и искусства;
  • Протокол о сотрудничестве в сфере государственной службы;
  • План мероприятий по увеличению объемов взаимной торговли на 2024-2030 годы;
  • План практических мер по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта на 20242026 годы;
  • «Дорожная карта» по дальнейшему развитию сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продовольственного обеспечения на 2024-2026 годы;
  • План мероприятий по развитию сотрудничества между городами Ташкентом и Бишкеком на 2024-2026 годы;
  • Меморандум между Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан и Национальным институтом стратегических инициатив при Президенте Кыргызской Республики и другие.

В завершение дня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вместе с супругами приняли участие в концерте, приуроченном началу Дней культуры Кыргызстана в Узбекистане.

Накануне прибытия главы КР в Ташкенте состоялся двусторонний бизнес-форум, в ходе которого представители правительственных и деловых кругов обсудили практические аспекты развития партнерства в сферах производства текстиля, продовольствия, пластмасс, обуви, IT-услуг, удобрений, стройматериалов, бытовой техники и фармацевтики, крупного и мелкого рогатого скота, угля, мебели, кожаных изделий.

По итогам Форума были подписаны 20 соглашений, меморандумов и торговых контрактов в сферах производства продуктов питания, строительных материалов, создания логистического центра, переработке отходов, проведения геологоразведочных работ и поставкам угля, оказания IT-услуг, поставкам электротехнической и сельскохозяйственной продукции.

УЗИНФОРМ

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