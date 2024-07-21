Ташкент посетила делегация деловых кругов Таиланда

ТАШКЕНТ, 21 июля. /УЗИНФОРМ/. 19 июля ведомство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана посетила прибывшая с визитом в страну делегация деловых кругов Таиланда во главе с заместителем постоянного секретаря Министерства иностранных дел этой страны Буссади Сантипитакс.

В состав делегации вошли руководители таких компаний, как Samitivej Hospital, PTT Oil and Retail, Thai President Food, Siang Heng, Marine Tech International, CTI Logistics и Anita Silk Company.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы реализации совместных проектов в сферах сельского хозяйства, туризма, пищевой промышленности, производства текстильной и электротехнической продукции.

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