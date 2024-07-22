



Проеден разговор глав МИД Узбекистана и Вьетнама



ТАШКЕНТ, 22 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном. В рамках беседы глава МИД Узбекистана передал коллеге соболезнования по случаю ухода из жизни Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга, а также министры обсудили приоритетные вопросы двусторонней повестки дня. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи