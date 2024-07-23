Погода в Узбекистане на 24 июля

Погода в Узбекистане на 24 июля23.07.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 23 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 24 июля, погода по прогнозам синоптиков:
23-26 июля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 23-25°, днем 38-40°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 38-43°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 25-30°, днем 38-43°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 36-41°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 36-41°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 25-30°, днем 38-43°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°.
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в горных районах Республики:
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|Небольшая, местами переменная облачность, в отдельных районах Ташкентской области и областей Ферганской долины возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°.
УЗИНФОРМ