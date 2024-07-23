



Израиль сменит посла в Ташкенте



ТАШКЕНТ, 23 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля Зеавит Бен Хиллель. В ходе встречи посол сообщила о завершении своего пребывания в должности, на которой она находилась с октября 2020 года, а также были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи