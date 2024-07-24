



В Ташкент прибыл новый посол ФРГ



ТАШКЕНТ, 24 июля. /УЗИНФОРМ/. 23 июля руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия Манфредом Хутерером. В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также были обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества. С августа 2021 года по июнь текущего послом ФРГ в Ташкенте работал Тило Клиннер. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи