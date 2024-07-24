В Ташкент прибыл новый посол ФРГ

В Ташкент прибыл новый посол ФРГ24.07.2024 06:45
ТАШКЕНТ, 24 июля. /УЗИНФОРМ/. 23 июля руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия Манфредом Хутерером.
В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также были обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества.
С августа 2021 года по июнь текущего послом ФРГ в Ташкенте работал Тило Клиннер.
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