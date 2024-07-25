



Погода в Узбекистане на 26 июля



ТАШКЕНТ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 26 июля, погода по прогнозам синоптиков: 25-26 июля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 24-26°, днем 40-42°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 32-37°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 25-30°, днем 40-45°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 38-43°.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 38-43°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 25-30°, днем 40-45°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 36-41°.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°, местами до 32-35°.

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