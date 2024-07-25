



Главу Узбекистана поздравили зарубежные коллеги



ТАШКЕНТ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. 24 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отпраздновал 67-летие. По этому случаю его поздравили, по телефону и в посланиях, зарубежные коллеги Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур Аль Нахайян, Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, первый Президент Республики Казахстана Нурсултан Назарбаев, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи