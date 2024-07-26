В Ташкент прибыла делегация Азербайджана

ТАШКЕНТ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. 25 июля прибывшая с визитом в страну делегация Азербайджанской Республики приняла участие в прошедшем в Ташкенте очередном раунде политических консультаций между министерствами иностранных дел обеих стран.

В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, обсужден ход реализации достигнутых ранее договоренностей, график и повестка предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях.

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