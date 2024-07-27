Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Южной Кореи

ТАШКЕНТ, 27 июля. /УЗИНФОРМ/. 26 июля ведомство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея Вон До Ён.

В ходе переговоров с министром Лазизом Кудратовым были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах торговли, экономики, бизнеса и инвестиций, рассмотрена возможность открытия представительства корейской провинции Кёнги-до в Ташкенте.

В отдельном порядке были рассмотрены перспективы углубления взаимодействия с Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA) и Фондом экономического развития и сотрудничества (EDFC).

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