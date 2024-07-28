



Ташкент посетила делегация деловых кругов Японии



ТАШКЕНТ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. 26 июля министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов посетил посольство Японии в Ташкенте, где принял участие в заседании узбекско-японского бизнес-клуба. Для участия в мероприятии в страну прибыла с визитом делегация деловых кругов Японии, состоящая из руководителей крупных японских компаний, в том числе Mitsubishi Corporation, Sumitomo Corporation, Summit Motors, YKK, Toyota Tsusho Corporation, Internet Initiative Japan Inc., Mitsui & Co., Yokogawa Electric, HHH Central Asia, Kubota, Masui, а также организаций JETRO, JICA и узбекско-японского центра. В ходе переговоров были рассмотрены вопросы реализации новых совместных проектов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи