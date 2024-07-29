Сборная Узбекистана завоевала в Париже первое "золото"

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 июля. /УЗИНФОРМ/. Член национальной сборной Узбекистана, которая принимает участие в проходящих в Париже XXXIII летних Олимпийских играх, Диёра Келдиёрова стала первым обладателем золотой медали по дзюдо в истории Узбекистана.



Одолев на своем пути действующую олимпийскую чемпионку из Японии, Диёра стала абсолютной чемпионкой в весовой категории до 52 кг. Кроме того, Диёра стала первой девушкой, завоевавшей золотую медаль по дзюдо на Олимпийских играх.

По этому случаю, 28 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Диёрой Келдиёровой, горячо поздравил спортсменку и выразил благодарность ее родителям и тренерам.

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