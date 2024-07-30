



Глава государства поздравил узбекистанцев



ТАШКЕНТ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Международного дня дружбы народов. В поздравлении говорится: "Дорогие соотечественники!



Искренне, от всего сердца поздравляю вас, весь народ Узбекистана с Днем дружбы народов.



Одной из самых приоритетных задач реформ, начатых нами с целью построения Нового Узбекистана, мы определили дальнейшее укрепление атмосферы межнационального согласия и толерантности в обществе.



Об этом свидетельствует и то, что Международный день дружбы 30 июля мы объявили в нашей стране Днем дружбы народов и стали традиционно широко отмечать его как большой праздник.



Утвердившаяся в нашем обществе толерантность широко признана на международной арене. Сегодня в стране в мире и дружбе живут представители более 130 наций и народностей, 16 конфессий. Осуществляют деятельность 157 национальных культурных центров и 38 обществ дружбы.



В образовательных учреждениях учебно-воспитательный процесс ведется на узбекском, каракалпакском, русском, таджикском, казахском, кыргызском и туркменском языках, школьники обеспечиваются учебниками и художественной литературой за счет государства.



Всесторонне поддерживается деятельность созданных в Республике Каракалпакстан и областях Домов дружбы. В частности, необходимые средства на это направляет Общественный фонд при Олий Мажлисе, выделяются субсидии и гранты.



В целях улучшения материально-технической базы национальных культурных центров государство обеспечивает их соответствующим оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами и национальными костюмами.



Им выделены современные здания, здесь регулярно проводятся общенародные праздники, фестивали, концерты и встречи, выступления известных деятелей культуры, семинары и конференции.



«Узбекистан – наш общий дом» – эта благородная идея стала девизом деятельности всех национальных культурных центров, что является практическим воплощением царящей в нашем обществе обстановки межнационального мира и согласия.



В рамках проведенных в последние годы в стране фестивалей Дружбы народов состоялись беседы за «круглым столом», творческие встречи, ярмарки книг, фотовыставки, международные конференции и другие культурно-просветительские мероприятия, способствовавшие сплочению нашего общества.



Все более крепкими становятся связи с нашими соотечественниками за рубежом.



В Указе «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы» одной из целей определено дальнейшее совершенствование системы государственной поддержки национальных культурных центров, что свидетельствует о последовательности проводимой в этом направлении работы.



В Год поддержки молодежи и бизнеса создаются дополнительные условия для юношей и девушек разных национальностей, более глубокого осознания ими своего гражданского долга, повышения патриотизма, расширения диалога культур, основанного на толерантности.



В этой связи следует отметить огромные изменения, произошедшие за последние семь лет во внутренней и внешней политике Узбекистана. Они получают признание мирового сообщества, международных экспертов, видных государственных и политических деятелей разных стран.



Укрепление дружественных отношений с соседними государствами Центральноазиатского региона, наполнение их новым содержанием ярко отражают мечты и чаяния нашего народа.



Дорогие друзья!



Ни для кого не секрет, что сегодня в мире сложилась нестабильная обстановка. Утрачивается доверие между государствами на международной арене. В столь сложной ситуации сама жизнь требует поднять на новый уровень работу по укреплению в стране атмосферы взаимного уважения, доброты и милосердия, согласия и сплоченности, ограждению молодежи от чуждых нам деструктивных идей и течений.



В Узбекистане накоплен важный опыт в области управления многонациональным и мультикультурным обществом, вызывающий большой интерес в мире.



Мы и впредь будем уделять особое внимание повышению роли негосударственных организаций, развитию институтов гражданского общества путем усиления гарантий их прав, обеспечению свободы совести каждого гражданина независимо от национальности, языка, религии и социального положения. Последовательно продолжим политику, направленную на упрочение дружбы и согласия между живущими в стране представителями разных наций и конфессий.



Убежден, что фестивали дружбы, которые будут проведены с этой целью в течение недели по всей республике, послужат дальнейшему укреплению сплоченности и единства нашего народа, а также мира и спокойствия, межнационального согласия и религиозной толерантности во всем регионе.



Уважаемые соотечественники!



Еще раз искренне поздравляю вас, весь наш народ с Днем дружбы народов.



Пусть всегда в нашей стране царят мир и спокойствие, жизнь многонационального народа Узбекистана будет благополучной и счастливой!" УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи