advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
02.08.2024 / 12:06 msk / 14:06 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

19.4% (13)  - Положительно
 4.5% (3)  - Более положительно, чем отрицательно
 22.4% (15)  - Нейтрально
 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 67     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Глава государства поздравил узбекистанцев
30.07.2024 08:53

ТАШКЕНТ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Международного дня дружбы народов.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас, весь народ Узбекистана с Днем дружбы народов.

Одной из самых приоритетных задач реформ, начатых нами с целью построения Нового Узбекистана, мы определили дальнейшее укрепление атмосферы межнационального согласия и толерантности в обществе.

Об этом свидетельствует и то, что Международный день дружбы 30 июля мы объявили в нашей стране Днем дружбы народов и стали традиционно широко отмечать его как большой праздник.

Утвердившаяся в нашем обществе толерантность широко признана на международной арене. Сегодня в стране в мире и дружбе живут представители более 130 наций и народностей, 16 конфессий. Осуществляют деятельность 157 национальных культурных центров и 38 обществ дружбы.

В образовательных учреждениях учебно-воспитательный процесс ведется на узбекском, каракалпакском, русском, таджикском, казахском, кыргызском и туркменском языках, школьники обеспечиваются учебниками и художественной литературой за счет государства.

Всесторонне поддерживается деятельность созданных в Республике Каракалпакстан и областях Домов дружбы. В частности, необходимые средства на это направляет Общественный фонд при Олий Мажлисе, выделяются субсидии и гранты.

В целях улучшения материально-технической базы национальных культурных центров государство обеспечивает их соответствующим оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами и национальными костюмами.

Им выделены современные здания, здесь регулярно проводятся общенародные праздники, фестивали, концерты и встречи, выступления известных деятелей культуры, семинары и конференции.

«Узбекистан – наш общий дом» – эта благородная идея стала девизом деятельности всех национальных культурных центров, что является практическим воплощением царящей в нашем обществе обстановки межнационального мира и согласия.

В рамках проведенных в последние годы в стране фестивалей Дружбы народов состоялись беседы за «круглым столом», творческие встречи, ярмарки книг, фотовыставки, международные конференции и другие культурно-просветительские мероприятия, способствовавшие сплочению нашего общества.

Все более крепкими становятся связи с нашими соотечественниками за рубежом.

В Указе «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы» одной из целей определено дальнейшее совершенствование системы государственной поддержки национальных культурных центров, что свидетельствует о последовательности проводимой в этом направлении работы.

В Год поддержки молодежи и бизнеса создаются дополнительные условия для юношей и девушек разных национальностей, более глубокого осознания ими своего гражданского долга, повышения патриотизма, расширения диалога культур, основанного на толерантности.

В этой связи следует отметить огромные изменения, произошедшие за последние семь лет во внутренней и внешней политике Узбекистана. Они получают признание мирового сообщества, международных экспертов, видных государственных и политических деятелей разных стран.

Укрепление дружественных отношений с соседними государствами Центральноазиатского региона,  наполнение их новым содержанием ярко отражают мечты и чаяния нашего народа.

Дорогие друзья!

Ни для кого не секрет, что сегодня в мире сложилась нестабильная обстановка. Утрачивается доверие между государствами на международной арене. В столь сложной ситуации сама жизнь требует поднять на новый уровень работу по укреплению в стране атмосферы взаимного уважения, доброты и милосердия, согласия и сплоченности, ограждению молодежи от чуждых нам деструктивных идей и течений.

В Узбекистане накоплен важный опыт в области управления многонациональным и мультикультурным обществом, вызывающий большой интерес в мире.

Мы и впредь будем уделять особое внимание повышению роли негосударственных организаций, развитию институтов гражданского общества путем усиления гарантий их прав, обеспечению свободы совести каждого гражданина независимо от национальности, языка, религии и социального положения. Последовательно продолжим политику, направленную на упрочение дружбы и согласия между живущими в стране представителями разных наций и конфессий.

Убежден, что фестивали дружбы, которые будут проведены с этой целью в течение недели по всей республике, послужат дальнейшему укреплению сплоченности и единства нашего народа, а также мира и спокойствия, межнационального согласия и религиозной толерантности во всем регионе.

Уважаемые соотечественники!

Еще раз искренне поздравляю вас, весь наш народ с Днем дружбы народов.

Пусть всегда в нашей стране царят мир и спокойствие, жизнь  многонационального народа Узбекистана будет благополучной и счастливой!"

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
ОДКБ в контексте трансграничных логистических регионов
Мультимодальный Международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг» связывает север Европы...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
O'zbek velosipedchilari Tour De France ishtirokchilari bo'lishadi
O'zbekiston velosport Federatsiyasi to'rtta litsenziyani qo'lga kiritdi.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Российская Федерация и Узбекистан подписали соглашение о строительстве атомной станции малой мощности
Обзор прессы с 27 мая по 2 июня
31.05.2024
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной открытию памятника Народному артисту Узбекистана Батыру Закирову
Обзор прессы с 13 по 19 мая
17.05.2024
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
Обзор прессы с 11 по 17 сентября
15.09.2023
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на первом саммите глав государств Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива
Обзор прессы с 17 по 23 июля
20.07.2023
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ