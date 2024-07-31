Делегация Узбекистана пребывает с визитом в ЕС

НОВОСТИ В МИРЕ, 31 июля. /УЗИНФОРМ/. Представительная делегация правительственных и деловых кругов Узбекистана во главе с представителями Министерства инвестиций, промышленности и торговли находится с визитом в странах юга Европейского Союза с 24 июля.



В частности, 25 июля в Португалии делегация приняла участие в выставке Exposição Tecnológica в городе Алканена. На встрече с организаторами мероприятия – руководством Технологического центра кожевенной промышленности и Ассоциации кожевенной промышленности Португалии – были обсуждены вопросы развития торговли, поддержки частного сектора и повышения конкурентоспособности экспортируемой Узбекистаном продукции.

Кроме того, делегация провела ряд встреч с представителями таких португальских компаний, как CTIC, Aquitex, CEPSA, Alidata, Mapril ION Exchange, VentilAQUA, Desotec и José maria & filhos. Рассмотрена возможность применения в Узбекистане опыта португальских компаний в сферах внедрения новых технологий производства и процессов очистки и утилизации использованных вод на кожевенных предприятиях. С иностранной стороны была выражена заинтересованность в реализации продукции узбекских производителей на рынках Европы.



27-28 июля делегация отправилась в Италию, где состоялись встречи с представителями компаний Confidustria Toscana Sud, Vittoria Makina, Pratica, Alpe S.P.A и ряда других. В ходе переговоров был представлен производственный потенциал Узбекистана, а также была рассмотрена возможность расширения промышленной кооперации, в том числе налаживания производства товаров под итальянскими брендами не только в кожевенной отрасли, но и в других секторах. Особое внимание уделено вопросу внедрения на узбекских предприятиях технологий глубокой переработки кожевенных отходов в сотрудничестве с итальянскими предприятиями. По итогам визита была достигнута договоренность об открытии в итальянском городе Прато торгового дома совместно с компанией Peng Sheng Charm.

В настоящее время узбекская делегация продолжает свою миссию в Испании, сообщает ведомство инвестиций, промышленности и торговли.

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