



В Восточном военном округе проведены военно-патриотические соревнования



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 августа. /УЗИНФОРМ/. На текущей неделе в Риштанском и Сохском районах Ферганской области Узбекистана были проведены комплексные военно-патриотические соревнования среди молодежи, посвященные приближающемуся празднованию 33-летия независимости страны.



В частности, в военизированной эстафете, проведенной в Риштанском районе, приняли участие 19 команд из разных махаллей. По окончательным итогам увлекательных состязаний абсолютным победителем стала команда «Шункорлар» махалли «Гумбаз». 2-е место заняла команда «Кайтмас» махалли «Авазбой», а призовое 3-е место досталось молодым спортсменам команды «Лочинлар» махалли «Дутир».



В проведенных в Сохском районе соревнованиях молодые участники продемонстрировали свои навыки и возможности по стрельбе из пневматической винтовки и подтягиванию на перекладине. По итогам напряженных и бескомпромиссных состязаний победителем стали молодые представители махалли «Ленбур».



В завершение все победители и призеры военно-патриотических соревнований были достойно награждены. А победители получили путевки для участия на следующем этапе данных соревнований, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи