



Глава государства поздравил железнодорожников



ТАШКЕНТ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам сферы железнодорожного транспорта страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня их профессионального праздника. В поздравлении говорится: "Дорогие друзья!



От всей души поздравляю вас с замечательным профессиональным праздником – Днем работников железнодорожного транспорта, выражаю всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.



Занятые в этой системе рабочие и служащие, строители и инженеры, машинисты и проводники, ветераны сферы – настоящие мастера своего дела, и мы высоко ценим ваши заслуги в повышении экономического потенциала Нового Узбекистана, качества жизни нашего народа.



В этот радостный день мы с благодарностью отмечаем ваш неоценимый вклад в успешную реализацию крупных проектов и программ.



Следует подчеркнуть, что в нынешнем году были сданы в эксплуатацию новая железнодорожная линия Шават – Караузяк, связавшая Республику Каракалпакстан и Хорезмскую область, великолепный мост через Амударью для поездов и автомобилей.



За прошедший период электрифицировано более 3 тысяч километров железных дорог. Ускоренно продолжается работа по электрификации железнодорожных сетей Бухара – Ургенч – Хива и Мискин – Нукус.



Наряду с этим растет количество электропоездов «Афросиаб», курсирующих между столицей и такими историческими городами, как Самарканд, Бухара, Карши. В продолжение этой работы мы в будущем наладим движение высокоскоростных поездов по направлениям Ташкент – Бухара – Хива и Ташкент – Чирчик – Ходжикент.



Сегодня открываются новые горизонты для повышения международного транспортного и транзитного потенциала страны. Это ярко подтверждает начало практической работы по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, имеющей стратегическое значение.



В настоящее время в нашу жизнь все больше входят цифровые технологии, которые активно внедряются и в сфере железнодорожного транспорта. В результате значительно растет уровень оказываемых услуг. Необходимо особо отметить существенное сокращение времени доставки грузов, повышение пропускной способности участков железной дороги, увеличение пассажиропотока, снижение операционных затрат, упрощение оформления таможенной документации, оптимизацию погрузо-разгрузочных работ.



Уважаемые работники сферы!



Сегодня как никогда ускоряются темпы жизни и прогресса, и само время выдвигает перед всеми сферами, в том числе и перед железнодорожной, чрезвычайно актуальные задачи. Нам с вами предстоит осуществить огромную работу по развитию железнодорожного транспорта, увеличению видов и улучшению качества предоставляемых услуг, строительству важных современных объектов коммуникации.



Убежден, что обладающие знаниями и опытом работники железнодорожной сферы, трудясь с еще большей самоотдачей, внесут достойный вклад в дальнейшее повышение потенциала железнодорожной отрасли страны.



В свою очередь создание еще более благоприятных условий для развития сферы, всесторонняя поддержка вашего почетного, важного труда и впредь будут находиться в центре внимания нашего государства и общества.



Еще раз поздравляю вас, мои дорогие, с сегодняшним праздником, желаю новых успехов в вашей деятельности, мира, счастья и благополучия вашим семьям." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи