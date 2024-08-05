Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Австрии

Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Австрии05.08.2024 18:46
ТАШКЕНТ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел онлайн-встречу с заместителем министра финансов Австрии Андреасом Райхардтом.
Переговоры были организованы с целью обсуждения вопросов развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций и финансов.
В рамках встречи сторонами был подписан Меморандум о сотрудничестве в области инновационных технологий, передового опыта и экономического сотрудничества.
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