



Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Австрии



ТАШКЕНТ, 5 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел онлайн-встречу с заместителем министра финансов Австрии Андреасом Райхардтом. Переговоры были организованы с целью обсуждения вопросов развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций и финансов. В рамках встречи сторонами был подписан Меморандум о сотрудничестве в области инновационных технологий, передового опыта и экономического сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи