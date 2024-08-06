



Узбекистан посетил представитель США



ТАШКЕНТ, 6 августа. /УЗИНФОРМ/. 5 августа министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел встречу с прибывшим с визитом в страну старшим вице-президентом Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Дэниэлом Рунде. В ходе проведенных переговоров были рассмотрены вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, инвестиций, достигнута договоренность об организации визитов бизнес-миссий США в Узбекистан для установления сотрудничества и выработки конкретных инвестиционных проектов в области критических минералов, а также обсужден процесс вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи