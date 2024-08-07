



Глава государства отбыл в Астану



НОВОСТИ В МИРЕ, 7 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с трехдневным государственным визитом в Республику Казахстан. Целью поездки является проведение переговоров на высшем уровне с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, по итогам которых будет подписан пакет двусторонних документов, 1-го заседания Высшего межгосударственного совета, а также участие в предстоящей 9 августа в Астане 6-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и 1-м Диалоге в формате «Центральная Азия + Япония». Кроме того, запланировано открытие памятника великому узбекскому поэту и мыслителю Алишеру Навои. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи