В Астане обсуждены на высшем уровне вопросы развития узбекско-казахского сотрудничества

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в столице Казахстана в рамках государственного визита в страну Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в резиденции "Акорда" была проведена встреча глав двух государств, прошедшая в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций.

В формате первого заседания Высшего межгосударственного совета были рассмотрены вопросы развития узбекско-казахских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и коммуникаций, энергетики, сельского и водного хозяйства, химической, электротехнической, текстильной промышленности, строительства, спорта, молодежи и туризма.

По завершении двусторонних переговоров были подписаны:

– Межправительственное соглашение о режиме государственной границы;

– Протоколы о внесении дополнений в межправительственные соглашения о пунктах пропуска через государственную границу и международном автомобильном сообщении;

– Межправительственный план мероприятий по культурно-гуманитарному сотрудничеству на 2024-2025 годы;

– Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства;

– Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения;

– Протокол о сотрудничестве между министерствами экономики;

– Протоколы о сотрудничестве в сфере регулирования естественных монополий и в области конкурентной политики;

– Меморандум об учреждении Узбекско-Казахстанского экспертного совета;

– Соглашение о взаимопонимании между Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям Республики Узбекистан и Фондом Отандастар Республики Казахстан;

– План практических действий по расширению сотрудни­чества между хокимиятом города Ташкент и акиматом города Астана в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах на 2024-2026 годы.

В тот же день главы двух государств торжественно открыли филиалы Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства в городе Алматы и Южно-казахстанского государственного университета имени М.Ауэзова в городе Чирчике, приняли участие в церемонии прибытия первого грузового поезда по маршруту «Сиань – Хоргос – Алматы-Сарыагач – Ташкент» и провели торжественную церемонию открытия в Астане памятника великому узбекскому поэту и мыслителю Мир Алишеру Навои.

Также Президент Касым-Жомарт Токаев в торжественной обстановке наградил Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева орденом «Алтын Қыран» («Золотой Орёл») Республики Казахстан.

В завершение дня Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественном концерте мастеров искусств Центральной Азии и Азербайджана «Вечер дружбы».

УЗИНФОРМ