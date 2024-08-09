



Глава Узбекистана выступил с речью на саммите в Казахстане



НОВОСТИ В МИРЕ, 9 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в столице Казахстана в рамках 6-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии состоялось выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. В речи главы государства говорилось: "Уважаемые коллеги!



Присоединяюсь к словам искренней признательности в адрес Президента Республики Казахстан, уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за традиционно радушный прием и прекрасную организацию саммита.



Хотел бы особо отметить Ваши активные усилия, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, направленные на укрепление регионального взаимодействия и продвижение общих интересов наших стран.



В Вашей программной статье «Ренессанс Центральной Азии: на пути к устойчивому развитию и процветанию», опубликованной накануне, Вы представили глубокий анализ нашей совместной работы и видение перспектив региональной кооперации на новом этапе.



Шесть лет назад именно здесь, в Астане, мы провели первую Консультативную встречу.



За прошедший период состоялись саммиты – без преувеличения исторические встречи во всех наших странах. Мы открыли новую страницу в многовековой летописи дружбы и добрососедства.



Наш открытый и плодотворный диалог, выдвинутые важные инициативы, запущенные многосторонние проекты и программы, большое количество проведенных совместных мероприятий и многое другое кардинально изменили облик и имидж региона.



Мы стали эффективно взаимодействовать и решать насущные вопросы. В разы увеличились объемы взаимной торговли, инвестиций, грузоперевозок, поездок граждан.



Заметно повысился практический интерес со стороны наших внешних партнеров. Об этом свидетельствуют, как было уже сказано, различные встречи в формате «Центральная Азия плюс».



Сегодня мы уже можем с уверенностью говорить о начале формирования общерегиональной идентичности.



Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех моих коллег за поддержку общих усилий по укреплению единства и сплоченности, расширению многогранного сотрудничества в регионе в качестве приоритета внешней политики наших стран.



Поддерживаю высказанные сегодня предложения о запуске механизмов и институтов регионального взаимодействия, включая встречи национальных координаторов, отраслевых министерств и ведомств.



Считаю, что на данном этапе нужны действенные инструменты реализации принимаемых нами решений и продвижения совместных проектов.



В целом, полагаю, пришло время вместе рассмотреть вопросы дальнейшего совершенствования нашего формата Консультативной встречи для углубления региональной интеграции и наполнения повестки долгосрочного партнерства.



В этих целях предлагаем провести в Узбекистане очередное заседание Центральноазиатского экспертного форума ведущих аналитических центров и исследовательских институтов стран региона. Их концептуальные рекомендации и предложения мы можем вместе рассмотреть в ходе нашего следующего саммита.



Уважаемые участники встречи!



Центральная Азия в силу своего геополитического положения в полной мере испытывает на себе все негативные последствия глобального кризиса доверия и эскалации конфликтов.



То, что происходит вокруг Украины и на Ближнем Востоке напрямую влияет на стабильное и устойчивое развитие региона. Были нарушены традиционные торгово-транспортные цепочки. Мы оказались заложниками санкционной политики, заметно увеличились логистические издержки, растет инфляционное давление. Сокращаются возможности на мировом рынке капитала, усиливается протекционизм и появляются все новые барьеры.



На второй план международной повестки ушли вопросы, связанные с развитием ситуации в соседнем Афганистане – важным фактором стабильности нашего региона.



Подчеркну, что сегодняшний и завтрашний день Центральной Азии, благополучие наших стран и народов во многом зависят от наших общих усилий, от нашей готовности тесно сотрудничать, принимать решительные меры и вместе продвигать интересы региона.



Считаем целесообразным разработку нашими внешнеполитическими ведомствами стратегического документа –Концепции обеспечения региональной безопасности и стабильности.



Уважаемые коллеги!



Хотел бы вкратце обозначить приоритетные, на наш взгляд, направления практического регионального взаимодействия.



Первое. Нужны новые драйверы, новая модель развития экономического партнерства на долгосрочную перспективу.



Наши страны являются естественными торговыми партнерами, а национальные экономики взаимодополняют друг друга.



В то же время анализ показывает, что сегодня на внутрирегиональную торговлю приходится незначительная доля общего товарооборота наших стран. Все еще сохраняются барьеры на пути формирования в Центральной Азии полноценной зоны свободной торговли.



С подключением международных экспертов мы провели анализ и выявили первоочередные меры, которые позволят обеспечить двукратный рост объемов взаимной торговли в ближайшие пять лет. Это более пятисот товарных позиций.



Прежде всего речь идет о следующих мерах: устранении тарифных и нетарифных барьеров, взаимном признании сертификатов соответствия и унификации регламентов, цифровизации таможенных операций и фитосанитарных процедур, рассмотрении возможности взаимного доступа к государственным закупкам.



Нашей стратегической целью должно стать формирование в долгосрочной перспективе Единого регионального рынка.



Для рассмотрения всех этих вопросов предлагаем запустить Экономический совет – регулярные встречи на уровне заместителей Премьер-министров наших стран.



Первую такую встречу готовы принять в Ташкенте в следующем году и в ее рамках провести Неделю бизнес-партнерства Центральной Азии с организацией Форума регионов и отраслевых конференций, выставки-ярмарки индустриального потенциала, презентаций экспортных возможностей.



Второе. Взаимная поддержка и стимулирование промышленной кооперации.



У нас уже есть успешные примеры такого партнерства с каждой страной региона. Это особые зоны приграничного сотрудничества, проекты по выпуску современных автомобилей, бытовой электроники, фармацевтических препаратов, аграрные и текстильные кластеры, логистические центры и инфраструктурные проекты.



Считаю, что, объединив усилия, мы сможем сформировать Единую карту индустриализации региона с созданием коротких цепочек добавленной стоимости, привлечь инвестиции и технологии ведущих международных компаний, внедрить новые формы кооперации.



По этому приоритетному направлению важно запустить Совет на уровне министров и подготовить программный документ.



Перспективными также являются учреждение Центральноазиатского инвестиционного совета, создание Банка инновационного развития стран региона, регулярное проведение совместных инвестиционных форумов.



Отмечу, что от скоординированной работы в этом направлении зависит инвестиционная привлекательность всех государств Центральной Азии.



Третье. По оценкам Всемирного банка, наши страны все еще остаются одними из наименее «соединенных» экономик в мире.



Речь идет о внутрирегиональной транспортно-коммуникационной сети.



Более того, из-за особенностей географии региона доля затрат на транспортировку внешнеторговых грузов доходит до 50 процентов от конечной стоимости товаров. Это в четыре-пять раз выше среднемирового показателя.



Признателен моим коллегам за поддержку принятия комплексных мер по развитию эффективных транспортных коридоров.



Сегодня на повестке много проектов, обеспечивающих выход на рынки Европейского Союза, Китая, Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока.



Требуют системного подхода вопросы формирования и проведения согласованной тарифной политики, применения льгот и преференций для поддержки национальных перевозчиков, модернизации транспортной сети и инфраструктуры, увеличения пропускной способности пунктов на границе, цифровизации транспортного сектора.



Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за поддержку нашего предложения принять Соглашение о транспорте и транзите. В целях реализации его положений предлагаем провести Экспертную конференцию с участием министерств транспорта, перевозчиков и экспедиторов, логистических компаний и специалистов.



Четвертое. Нужна скоординированная работа в области обеспечения продовольственной безопасности.



Как подтверждают национальные эксперты и специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мы не только можем обеспечить внутрирегиональные потребности по основным видам продуктов питания, но и занять прочные позиции на международном рынке.



Важно внедрять инновационные методы агропроизводства, водосберегающие технологии, повышать урожайность, развивать глубокую переработку, усиливать научную работу в области селекции, создавать кластеры и «умные» фермы.



В сентябре в Ташкенте совместно с ФАО намерены организовать Международный форум по обеспечению продовольственной безопасности стран, не имеющих выхода к морю. Предлагаем на его площадке провести отдельную встречу министров сельского хозяйства для разработки Региональной стратегии.



Пятое. Последствия глобального изменения климата ощущаются в каждой из наших стран. Повышение температуры, таяние ледников, паводки, засухи, пыльные бури и многие другие вызовы продолжают наносить серьезный ущерб.



В ходе предстоящего Климатического саммита в Азербайджане в ноябре этого года наши страны могли бы выступить с единых позиций.



Речь идет о проведении совместной презентации экологической ситуации в регионе для привлечения внимания международной общественности, фондов и донорских организаций к решению этих острых проблем, включая Аральскую катастрофу.



В числе наших новых предложений разработка и принятие комплексной Программы устойчивого развития Центральной Азии, Региональной стратегии рационального использования водных ресурсов трансграничных рек.



Шестое. Особо актуально партнерство в энергетическом секторе.



Сегодня в региональном масштабе прорабатывается ряд стратегических проектов по наращиванию генерации электроэнергии и ее экспорту в третьи страны. Кроме того, есть планы по развитию атомной энергетики, увеличению поставок углеводородов.



Считаю, что это одно из ключевых направлений для проведения скоординированной работы в рамках регулярных встреч министров энергетики.



Уважаемые главы делегаций!



Мы высоко оцениваем и всесторонне поддерживаем развитие плодотворных обменов между парламентами наших стран.



В следующем месяце планируем провести в древней Хиве очередной Межпарламентский форум стран региона.



Учитывая общность культурно-исторического наследия, следует уделять больше внимания развитию у населения чувства сопричастности, сплоченности, осознания общей ответственности за будущее региона.



Думаю, что скорейший запуск Международной медиаплатформы «История и культура Центральной Азии: одно прошлое и общее будущее» станет важным практическим шагом в данном направлении.



В целях дальнейшего укрепления взаимопонимания и сплоченности народов региона предлагаем провести Научный форум, посвященный практическим аспектам формирования региональной идентичности.



Для продвижения «Молодежной повестки Центральной Азии – 2030» и вовлечения молодого поколения в программы сотрудничества предлагаем регулярно проводить Региональный молодежный конкурс инновационных идей и проектов.



Считаем важным принять Центральноазиатскую программу образовательных и академических обменов, разработать Соглашение о взаимном признании дипломов ведущих вузов наших стран.



Предлагаем также выделить на взаимной основе стипендии для обучения одаренных студентов из государств региона.



Для предметного обсуждения этих проектов намерены провести в октябре в Ташкенте Первый образовательный форум Центральной Азии.



Был бы признателен за включение в национальные делегации ваших стран министров образования, ректоров ведущих университетов, ученых и экспертов.



Новым драйвером регионального партнерства становится сектор туризма. Доля внутрирегионального туристического потока в наших странах в последние годы значительно увеличилась.



В целях расширения туристического обмена предлагаем изучить вопрос взаимного признания национальных ID-карт и разработки массовых туристических продуктов по принципу «Один тур – весь регион».



Уважаемые коллеги!



Сегодня мы подписываем важные документы, включая Концепцию развития регионального взаимодействия на период до 2040 года.



Для укрепления договорно-правовой базы и дальнейшего развития наших отношений предлагаем подготовить к подписанию многостороннее Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в Центральной Азии.



Убежден, что плодотворные результаты сегодняшней встречи послужат дальнейшему укреплению дружбы и добрососедства в регионе, расширению практического взаимодействия на благо наших народов.



Пользуясь случаем, приглашаю всех вас в Узбекистан для участия в седьмом Саммите глав государств Центральной Азии в августе следующего года.



Уважаемые коллеги!



Искренне приветствую Президента Азербайджанской Республики уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева.



Считаю, что с участием Азербайджана открываются новые возможности для реализации колоссального потенциала региона.



Речь идет прежде всего о продвижении совместных проектов кооперации в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и логистики, развитии культурно-гуманитарного и туристического обмена.



Уже есть успешные примеры многостороннего сотрудничества.



В частности, идет экспертная проработка вопросов организации поставок «зеленой» энергии в направлении Европы.



Кроме того, обсуждаются вопросы формирования эффективных транспортных коридоров с выходом на международные рынки.



Выступаем за активное участие наших азербайджанских партнеров в запланированных бизнес-форумах, промышленных выставках и других деловых мероприятиях.



В своем выступлении в первой части нашей встречи я говорил о важности проведения совместного мероприятия на предстоящем Климатическом саммите в Азербайджане в ноябре этого года в рамках скоординированных усилий по противодействию экологическим вызовам.



Еще раз хочу пожелать уважаемому Ильхаму Гейдаровичу успешного проведения Глобального саммита.



Это несомненно наш общий успех!



Рад видеть на нашей встрече главу Регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии господина Каху Имнадзе.



Отмечу, что возглавляемый Вами Центр вносит действительно большой вклад в развитие регионального диалога.



Подтверждением моих слов стал недавний визит в страны нашего региона Генерального секретаря господина Антониу Гутерриша, который дал высокую оценку и решительно поддержал динамичные процессы сближения и интеграции в Центральной Азии.



Прошу передать ему наши наилучшие пожелания.



Еще раз выражаю признательность уважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу за прекрасную организацию нашего саммита.



Благодарю за внимание." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи