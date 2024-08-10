



Погода в Узбекистане на 11 августа



ТАШКЕНТ, 10 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 августа, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, к вечеру возможно усиление до 10-12 м/с. Температура ночью 22-24°, днем 34-36°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 30-35°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 23-28°, днем 33-38°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 23-28°, днем 36-41°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков, лишь в отдельных районах областей Ферганской долины возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.

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