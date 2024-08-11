



Глава государства поздравил работников строительной отрасли



ТАШКЕНТ, 11 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам сферы строительства страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня их профессионального праздника. В поздравлении говорится: "Уважаемые друзья!



Искренне, от всего сердца поздравляю всех вас, кто посвятил жизнь одной из самых почетных профессий в мире – строительству – с замечательным профессиональным праздником и выражаю вам глубокое уважение и самые добрые пожелания.



Сегодня мы вместе с нашим многонациональным народом строим Новый Узбекистан и, говоря о важнейших преобразованиях, конечно, особо отмечаем охватившее все наши регионы масштабные работы по строительству и благоустройству.



Действительно, в последние годы Узбекистан превратился в страну созидания и грандиозного строительства. На глазах народа возводятся современные жилые дома, производственные и сервисные комплексы, инженерно-коммуникационные, дорожно-транспортные сети, учреждения образования и воспитания, здравоохранения, культуры и спорта, парки и скверы, благоустроенные города и села, и мы видим в них воплощение вашей силы и энтузиазма, высокого потенциала и мастерства, чтим вас как созидателей новой жизни и искренне благодарим за самоотверженный труд.



Дорогие строители!



Как известно, в настоящее время строительство стало одним из драйверов экономики страны. Его объемы в первой половине этого года выросли более чем на 10 процентов по сравнению с тем же периодом 2023 года и составили около 80 триллионов сумов, доля отрасли в валовом внутреннем продукте превысила 6 процентов.



Самое главное, наша колоссальная работа в строительстве, как и во всех сферах, прежде всего направлена на обеспечение прав, жизненных интересов человека. Только в прошлом году в рамках Инвестиционной программы были осуществлены строительство и реконструкция на 2 526 социальных и инфраструктурных объектах, на основе системы «Инициативный бюджет» свыше чем на 4 тысячах объектах в махаллях выполнено строительство и благоустройство на 4,5 триллиона сумов.



Следует особо отметить, что в последние годы были достигнуты небывалые результаты в возведении современного жилья для населения. Так, за семь с половиной лет сдано в эксплуатацию порядка 10 тысяч домов, состоящих из 412 тысяч квартир, общей площадью 26 миллионов квадратных метров.



В продолжение этого в нынешнем году на 52 территориях возводятся массивы «Новый Узбекистан». Высокими темпами идет работа также на таких наших мегаобъектах, как «Новый Ташкент» и Олимпийский городок. В этом важном секторе промышленности активно применяются «зеленые» стандарты, новые энергосберегающие технологии, принципы «умный город», «умный дом». Впервые составлен национальный классификатор ресурсов, отражающий базу и критерии высококвалифицированных кадров, качественных материалов, машин и механизмов, внедрена система сертификации специалистов, создан Институт по развитию компетенций.



Уважаемые участники торжества!



Сегодня чрезвычайно актуальное значение приобретает развитие строительной индустрии в соответствии с требованиями стремительно меняющегося времени, изучение общественного мнения при разработке градостроительной документации и установление общественного контроля над ее исполнением. Рабочие и строители, архитекторы и инженеры, ученые и специалисты с большим опытом и знаниями, все вы также хорошо знаете, какие актуальные задачи стоят перед нами по совершенствованию деятельности проектных организаций, упорядочению рынка стройматериалов, углублению мер по цифровизации, созданию благоприятных и экологически безопасных условий в зданиях и сооружениях, повышению их энергоэффективности, обеспечению безопасности и действенного контроля над производственными процессами.



Убежден, что для успешного выполнения таких сложных и ответственных задач вы проявите еще больший энтузиазм и выведете развитие строительства на новый уровень.



Безусловно, мы и впредь будем уделять приоритетное внимание вопросам стимулирования самоотверженного труда представителей отрасли, улучшению условий труда и жизни.



Еще раз поздравляю вас, мои дорогие, с профессиональным праздником, желаю всем вам здоровья, сил и энергии, мира и благополучия вашим семьям.



Пусть множатся ваши благородные дела, преображается и крепнет наша любимая Родина!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи