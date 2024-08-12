В Ташкент прибыла делегация КНР

ТАШКЕНТ, 12 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкент прибыла с рабочим визитом делегация Китайской Народной Республики во главе с национальным координатором по делам Шанхайской организации сотрудничества Чжан Хайчжоу.

Целью визита является участие в двусторонних политических консультациях по линии МИД, которые будут посвящены приоритетным вопросам развития сотрудничества обеих стран в политическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном контексте, углубления взаимодействия в рамках ШОС.

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