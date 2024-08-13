В ГА ООН приняли инициативу Узбекистана по устойчивому лесопользованию

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в рамках заседания Генеральной Ассамблеи ООН было проведено голосование, по итогам которого была единогласно принята резолюция «Содействие устойчивому лесопользованию, включая облесение и лесовосстановление, на деградированных землях, в том числе в засушливых районах, как эффективное решение экологических проблем», инициированная Узбекистаном.

Как сообщает МИД Узбекистана, в основе резолюции лежит концепция реализуемой в стране по инициативе Президента Республики Узбекистан общенациональной программы «Яшил макон», которая нацелена на сохранение и восстановление биоразнообразия посредством озеленения городских и сельских территорий.

В документе нашли отражения ключевые предложения главы государства по эффективному противостоянию изменению климата и борьбе с деградацией земель, озвученные в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи и 28-й Климатической конференции ООН.

Соавторами резолюции выступили более 100 стран-членов, в т.ч. все страны Центральной Азии, Азербайджан, Австрия, Бельгия, Бахрейн, Венгрия, Германия, Италия, Иордания, Индонезия, Катар, КНР, КСА, Латвия, Монголия, Марокко, Оман, ОАЭ, Пакистан, Португалия, Россия, Республика Корея, Турция, Франция и другие страны, представляющие различные регионы мира.

В резолюции всесторонне раскрыта экономическая, социальная и экологическая польза устойчивого лесопользования и посадки деревьев. Подчеркнут их вклад в увеличение биоразнообразия, смягчение последствий изменения климата и загрязнения воздуха, достижение целей устойчивого развития, в т.ч. искоренение бедности и обеспечение продовольственной безопасности.

Отличительной чертой резолюции является ее соответствие последним научным тенденциям в области охраны окружающей среды. Предусмотрены конкретные рекомендации странам-членам ООН в сфере древонасаждения в целях сохранения и приумножения биоразнообразия с применением природосберегающих и экосистемных методов.

В частности, бережное отношение к лесам и посадка деревьев играют важную роль в сохранении биоразнообразия, смягчении последствий изменения климата и загрязнения воздуха, обеспечении продовольственной безопасности и искоренении бедности, считают авторы резолюции.



В документе говорится, что Генассамблея «стремится активизировать предоставление и мобилизацию новых и дополнительных ресурсов… для сохранения, восстановления и неистощительного использования лесов, особенно в развивающихся странах».



В резолюции звучит призыв принимать участие в реализации проектов по посадке деревьев на деградированных землях, в том числе в засушливых районах, обеспечивать долгосрочное сохранение посаженных деревьев путем разработки эффективных стратегий ухода и укреплять международное сотрудничество, государственно-частное партнерство и межсекторальные связи на всех уровнях для содействия устойчивому лесопользованию.



Структурам ООН рекомендовано включать вопросы устойчивого лесопользования в свои программы при оказании поддержки странам, затронутым опустыниванием и деградацией земель.

Пресс-служба ООН сообщает, что Узбекистан на национальном уровне осуществляет ряд проектов по лесопосадке. В целях смягчения последствий экологической катастрофы на высохшем дне Аральского моря на площади два миллиона гектаров были посажены деревья. Лесной массив способствует сдерживанию песчаных бурь, улучшению экосистемы и созданию источников дохода для местных сообществ.

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