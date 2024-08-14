



Глава МИД Узбекистана отбыл в Кувейт



НОВОСТИ В МИРЕ, 14 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов отправился с визитом в Государство Кувейт. Целью поездки является проведение двусторонних встреч и переговоров с представителями кувейтских официальных и деловых кругов. В частности, сегодня состоялись встречи с министром иностранных дел Государства Кувейт Абдуллой Али Аль-Яхья, управляющим директором Инвестиционного агентства Кувейта Ганемом Сулейманом аль-Генайманом, основателем и председателем Группы компаний "Fouad Alghanim & Sons Group" господином Фуадом Мохаммедом Сунаяном аль-Ганимом, председателем Gulf Care General Trading Co Эйадом Аль Салехом и членом совета директоров "Jazeera Airways" и генеральным директором "Boodai Corporation" Мишаалем Аль-Усаими. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи