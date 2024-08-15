Проведен разговор глав Узбекистана и РФ

Проведен разговор глав Узбекистана и РФ15.08.2024 16:18
ТАШКЕНТ, 15 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом России Владимиром Путиным.
Переговоры были организованы с целью обсуждения хода реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Российской Федерации в Республику Узбекистан в мае текущего года, актуальных вопросов двусторонней повестки дня по приоритетным направлениям, графика предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.
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