



Проведен разговор глав Узбекистана и РФ



ТАШКЕНТ, 15 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом России Владимиром Путиным. Переговоры были организованы с целью обсуждения хода реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Российской Федерации в Республику Узбекистан в мае текущего года, актуальных вопросов двусторонней повестки дня по приоритетным направлениям, графика предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи