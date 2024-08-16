



Погода в Узбекистане на 17 августа



ТАШКЕНТ, 16 августа. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 17 августа, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-15 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 32-34°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, ночью и в первой половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, ночью и в первой половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 27-32°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 32-37°, местами до 39-40°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 32-37°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков, лишь в отдельных районах Ташкентской области и областей Ферганской долины возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 20-25°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи