



Проведены переговоры глав МИД Узбекистана и России



ТАШКЕНТ, 16 августа. /УЗИНФОРМ/. 15 августа руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер саидов провел переговоры по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы российско-узбекистанского взаимодействия, в том числе на региональном и международном уровнях, а также график предстоящих двусторонних мероприятий. Кроме того, был рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Российской Федерации в Республику Узбекистан в мае текущего года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи