



В Ташкент прибыла новый представитель ПРООН



ТАШКЕНТ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. 15 августа руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшей в страну для вступления в должность постоянным представителем Программы развития ООН в Узбекистане Акико Фудзии. В ходе переговоров были обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего развития взаимодействия Узбекистана и ПРООН. С марта 2019 года по июль минувшего года отделение ПРООН в Узбекистане возглавляла Матильда Димовска. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи