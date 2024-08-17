В Ташкент прибыла новый представитель ПРООН

В Ташкент прибыла новый представитель ПРООН17.08.2024 07:05
ТАШКЕНТ, 17 августа. /УЗИНФОРМ/. 15 августа руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшей в страну для вступления в должность постоянным представителем Программы развития ООН в Узбекистане Акико Фудзии.
В ходе переговоров были обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего развития взаимодействия Узбекистана и ПРООН.
С марта 2019 года по июль минувшего года отделение ПРООН в Узбекистане возглавляла Матильда Димовска.
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